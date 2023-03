Bien qu’elle réalise un début de saison plus que correct (un titre remporté et une finale disputée en trois tour­nois), Iga Swiatek, numéro une mondiale incon­tes­table, a récem­ment montré quelques signes de nervo­sité notam­ment lors de sa défaite en finale face à Barbora Krejcikova à Dubaï.

Pour la légende et ancienne numéro une mondiale, Chris Evert, la Polonaise va devoir travailler sur cet aspect du jeu même si elle possède une marge de manœuvre encore très importante.

« Nous savons qu’elle a le jeu physi­que­ment. Nous savons que c’est une grande compé­ti­trice et une grande athlète. Elle a de merveilleux outils et de merveilleuses compé­tences en tennis. Mais il semble que dans les matchs qu’elle a perdus, cette partie émotion­nelle est tombée en panne. Contrairement à Novak Djokovic qui est presque comme une machine. Il va sur le court, vous savez, il peut juste avoir cette vision tunnel, être telle­ment concentré et ne pas laisser ses émotions le gêner. Je pense qu’Iga Swiatek a montré dans certains matchs qu’elle avait laissé ses émotions prendre le dessus sur elle. Elle devrait donc en être consciente, je pense. Mais elle reste la joueuse à battre, quoi qu’il arrive. vous dites. C’est comme si de temps en temps elle allait avoir un match où elle n’était pas à 100%, mais je pense toujours qu’elle est la joueuse la plus fiable et la plus constante. »