Avant de s’en­voler pour la Californie et le tournoi d’Indian Wells, Daniil Medvedev a pris le temps de répondre à une inter­view du quoti­dien espa­gnol AS après son troi­sième titre d’af­filée remporté à Dubaï.

Et lors­qu’il a été demandé au Russe s’il était autant obsédé que Novak Djokovic par la place de numéro un mondial, voici sa réponse…

« Novak était obsédé parce qu’il voulait battre tous les records et il essaie de le faire. Je pense que Roland Garros sera diffi­cile pour lui, diffi­cile à atteindre (pour tenter de réaliser le Grand Chelem calen­daire). Mais tous les autres records sont déjà en sa faveur. Je sais que je n’ai proba­ble­ment pas assez de temps pour faire ces choses, pas assez de talent pour battre ces records. Mais je ferai certai­ne­ment de mon mieux pour reprendre le contrôle du clas­se­ment. Et je sais que pour y parvenir, je dois gagner des tour­nois du Chelem et dominer les Masters 1000. »