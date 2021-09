Lors d’un entre­tien publié par GQ Grande‐Bretagne ce lundi, Roger Federer s’ex­prime sur plusieurs sujets et évoque notam­ment le cas de Naomi Oaska. Concernant les fameuses confé­rences de presse, Roger est caté­go­rique : « Je crois que je suis un des athlètes qui a fait le plus de confé­rences de presse et je suis d’ac­cord avec Naomi Osaka : c’est toujours pareil. Toujours », a lancé le Suisse.

Pour y parti­ciper régu­liè­re­ment, nous aurions tendance à dire que c’est fina­le­ment tout le contraire et que cela dépend surtout de la perti­nence des ques­tions. C’est d’ailleurs assez éton­nant que ce soit Roger qui dit cela car ses confé­rences de presse sont souvent très instruc­tives. Dans cet entre­tien, Roger évoque aussi l’idée d’une « révo­lu­tion » et d’une réunion au sommet avec les médias et les instances offi­cielles afin d’aboutir à des chan­ge­ments concrets.