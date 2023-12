Gaėl Monfils est plus amou­reux que jamais.

Marié à Elina Svitolina depuis deux ans et demi avec qui il a une petite fille d’un an, le Français a décidé de tenir un blog sur son site internet inti­tulé, « 3 Leçons de Ma Femme, Elina ». Un blog en forme d’hom­mage et surtout de décla­ra­tion d’amour pour celle qu’il admire profon­dé­ment pour son courage au quotidien.

« Qu’il s’agisse de la mater­nité, de nos retours respec­tifs, des pres­sions de la vie publique ou de son lien profon­dé­ment personnel avec la situa­tion en Ukraine, Elina m’a montré l’art de compar­ti­menter sans trop s’iden­ti­fier. Sa capa­cité à garder la tête froide dans le chaos est éton­nante. Si quel­qu’un critique mon jeu ou écrit quelque chose de gros­sier sur moi en ligne, je me rappelle qu’il ne s’agit pas de moi. C’est telle­ment simple, mais cela permet d’at­té­nuer les effets d’une situa­tion stressante. »