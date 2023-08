Lors de son inter­view assez inti­miste accordée à Racquet Magazine, Gaël Monfils est revenu sur le moment où sa femme a décidé de fran­chir le pas en stop­pant sa carrière pour devenir maman. Une déci­sion qu’il admire.

« Je l’ai toujours vue comme une femme puis­sante. Elle décide elle‐même de ce qu’elle fait dans la vie. Et c’est un peu plus personnel, mais quand nous avons décidé d’avoir un enfant, ce fut une déci­sion puis­sante, parce que c’est une pause : Vous inter­rompez votre carrière en tant que femme. Et cela m’a montré une fois de plus à quel point elle pouvait être forte. Je pense qu’il n’est pas facile de prendre une déci­sion quand on est au sommet de son art, même si l’on aime avoir une famille et qu’on en a envie. Et quand elle l’a fait, j’étais comme, wow. J’étais évidem­ment stupéfait. »