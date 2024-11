Entraîneur de Novak Djokovic de 2018 jusqu’en mars dernier, Goran Ivanisevic s’est engagé avec Elena Rybakina, avec qui il commen­cera sa colla­bo­ra­tion en 2025. Le vain­queur de Wimbledon 2001 a expliqué son choix à Tennis Majors.

« Après Novak, c’est vrai­ment diffi­cile d’en­traîner quel­qu’un, alors j’avais besoin de quelque chose de complè­te­ment diffé­rent. Quand on est l’en­traî­neur du plus grand joueur de tous les temps, on a juste besoin de quelque chose de nouveau. Le choix s’est donc porté sur une jeune joueuse ou sur quelque chose de complè­te­ment diffé­rent, et ce ‘complè­te­ment diffé­rent’ était le circuit WTA. »