Le tennis est en évolu­tion constante, et encore plus depuis que le Big Three ne règne plus sur tous les tour­nois. Les nouvelles stars, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, ont un style de jeu bien plus agressif, comme l’a souligné l’an­cienne numéro un mondiale, Kim Clijsters, dans le podcast Served with Andy Roddick. La Belge trouve que le circuit masculin ressemble de plus en plus au circuit féminin, avec des joueurs collés à la ligne de fond de court et qui envoient des missiles de tous les côtés.

« Corrigez‐moi si je me trompe, mais j’ai l’impression que le tennis masculin est… et je ne dis pas qu’il ressemble de plus en plus au tennis féminin, mais les gars frappent la balle beau­coup plus fort. Ils ne se tiennent plus aussi loin derrière la ligne de fond, à part Daniil Medvedev. Certains le font encore, mais quand vous regardez les matchs, prenez Novak Djokovic, par exemple. La façon dont il construit les points, il frappe rare­ment deux ou trois coups dans le même coin. Le jeu change, surtout pour des gars comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Chaque fois qu’ils reçoivent une balle courte, ils visent le coup gagnant. Je me souviens que lorsque nous étions plus jeunes, il s’agis­sait plutôt de main­tenir l’échange, d’at­tendre le bon coup. Mais main­te­nant, des gars comme Jannik et Carlos sont telle­ment agressifs. »