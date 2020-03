Au lendemain de l’annonce du report de Roland-Garros à l’automne (20 septembre au 4 octobre), l’ATP et la WTA ont annoncé de manière commune la suspension des circuits masculins et féminins jusqu’au lundi 8 juin, soit le début de la saison sur gazon. Autrement dit, les tournois annulés par cette mesure sont : Madrid (ATP/WTA), Rome (ATP/WTA), Strasbourg (WTA), Rabat (WTA), Munich (ATP), Estoril (ATP), Genève (ATP) et Lyon (ATP).