De passage sur le plateau de Tennis Channel quelques minutes après son sacre sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, le troi­sième de sa carrière sur ce tournoi mythique, Stefanos Tsitsipas a été inter­rogé sur l’état de forme de sa petite amie, Paula Badosa.

La joueuse espa­gnole, qui s’est quali­fiée ce lundi pour les huitièmes de finale du tournoi de Stuttgart, semble enfin sortie d’af­faire après des mois de galère.

« Paula a eu une très grave bles­sure au dos. Les gens ne comprennent pas les moments diffi­ciles qu’elle a traversés. J’ai eu une bles­sure très simi­laire. La mienne est survenue environ cinq mois plus tard, au même endroit qu’elle. Elle a eu une bles­sure beau­coup plus grave que la mienne. Et le fait de passer par ces diffi­cultés et de la voir souf­frir autant m’a fait souf­frir encore plus moi‐même. Aujourd’hui, j’ai l’im­pres­sion qu’elle est de nouveau en forme. J’ai l’im­pres­sion qu’elle est en train de recons­truire son jeu. Je n’ai aucune raison de croire qu’elle ne sera pas seule­ment au même niveau qu’a­vant, mais qu’elle fera encore mieux. La faim est là. Elle n’a pas beau­coup joué et je n’ai jamais vu Paula aussi affamée et déter­minée à entrer sur le court et à faire de grandes choses. »