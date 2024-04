Forfait pour l’ATP 500 de Barcelone, sur lequel il est tenant du titre, une semaine après avoir fait la même chose sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo à cause d’une douleur à l’avant bras droit, Carlos Alcaraz, après avoir donné des nouvelles assez inquié­tantes en confé­rence de presse, a égale­ment expliqué à quel point cette déci­sion avait été diffi­cile à prendre.

« Je voulais vrai­ment jouer ici. Mon groupe d’amis avait déjà réservé pour venir me voir jouer. À part à Barcelone et à Madrid, ils ne me voient jamais. J’ai attendu une année entière pour venir ici. Normalement, je ne pleure pas pour ce genre de choses, mais dimanche, c’était trop dur. »