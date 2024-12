Invité du dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, et inter­rogé sur les affaires de dopage de Jannik Sinner et Iga Swiatek (qui affirment avoir été conta­minés invo­lon­tai­re­ment), John McEnroe a exprimé une forme de lassitude.

« En tant que personne qui aime voir le sport pratiqué à un haut niveau, ce serait extrê­me­ment dommage de penser que l’un de ces deux joueurs soit impliqué dans quelque chose de ce genre. Parfois, quand on entend ces histoires, on se dit : ‘Quoi ? Vraiment ?’ Le masseur s’est coupé, a utilisé un spray, a massé le joueur et l’a conta­miné. Mais vous savez, je veux aller de l’avant. Je veux croire le joueur. Ils ont parlé d’une quan­tité infime retrouvée dans le corps. Je ne sais pas vrai­ment ce que cela signifie, je ne suis donc pas la bonne personne à inter­roger, mais j’es­père simple­ment que ce n’est pas quelque chose qui affecte notre sport », a répondu le septuple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Essentially Sports.