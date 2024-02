Renata Jamrichova se souviendra long­temps de sa victoire en finale de l’Open d’Australie junior disputée sur la mythique Rod Laver Arena.

La joueuse tchèque de 16 ans (785e), tombeuse de la pépite fran­çaise Efremova en quarts de finale, a réalisé l’un de ses plus grands rêves en rempor­tant le plus beau trophée de sa très jeune carrière sur le court où elle a vu son idole de toujours triom­pher à plusieurs reprises, un certain Roger Federer.

« Je me souviens avoir vu Federer jouer ici, je me souviens qu’il a joué tant de fois à l’Open d’Australie. Mon rêve était d’être là un jour, de jouer au même niveau que lui, même si je sais que je n’at­tein­drai jamais ce niveau (rires). Mais pour l’ins­tant, je suis heureuse d’avoir joué sur le même court que lui, c’est déjà quelque chose de grand. »