Toujours aussi prompt à déli­vrer des conseils aux joueurs profes­sion­nels comme amateurs, Patrick Mouratoglou, nouvel entraî­neur de Naomi Osaka, a partagé une réflexion autour du fameux « jour sans » dans un message écrit sur son compte Linkedin.

« Comment gagner quand tout semble aller mal sur le court ? J’ai une réponse pour vous. Elle m’a été donnée par le plus grand de ce sport. Dans les pires jours, c’est l’état d’es­prit qui fait le cham­pion. La diffé­rence entre les cham­pions et les autres réside dans leur capa­cité à gagner même lors­qu’ils jouent leur pire tennis. Ils ne recherchent pas le senti­ment de jouer à merveille, c’est une erreur que font la plupart des joueurs. Au lieu de cela, ils se concentrent sur ce qu’ils peuvent contrôler. Les cham­pions trouvent des moyens de se parler à eux‐mêmes d’une manière qui favo­rise un langage corporel positif, ce qui leur permet de rester concen­trés et affûtés. En maîtri­sant ces deux choses – la stra­tégie et le dialogue inté­rieur – ils surmontent les mauvais jours et trouvent des moyens de gagner. Contrôlez ce que vous pouvez et laissez tomber ce que vous ne pouvez pas. C’est ainsi que les cham­pions s’im­posent, quel que soit leur état d’es­prit sur le terrain. »