Dans une très longue tribune, Denis Shapovalov évoque son parcours de joueur de tennis mais aussi sa volonté de voir les choses évoluer pour que l’éga­lité entre les hommes et les femmes soit plus constante. Il parle égale­ment beau­coup de sa maman, joueuse de tennis à l’époque en Russie, et des soucis qu’elle a connus pour pouvoir pour­suivre sa carrière.

« Lorsque ma mère jouait en Union sovié­tique, elle avait l’im­pres­sion de ne pas avoir la possi­bi­lité de s’épa­nouir à cause de l’argent. Elle a donc consacré sa vie d’adulte à me donner cette chance. »

Même si le tennis est plus exem­plaire que d’autres sports concer­nant une certaine parité, Denis estime que l’on pour­rait encore aller plus loin.

« Je rêve d’un circuit où chaque semaine les femmes gagne­raient autant d’argent que les hommes », clame le Canadien.

Personne ne va l’at­ta­quer sur ce voeu pieux, mais sans doute irréa­li­sable pour le moment.