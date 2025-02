Lors d’une inter­view accordée à The Athletic, la quadruple lauréate de Roland‐Garros, Iga Swiatek, a comparé son jeu avec celui de son idole, Rafael Nadal, en expri­mant sa volonté de ne pas être caté­go­risée comme « joueuse de terre battue ».

« Sur la terre battue, c’est un peu plus facile parce que mon lift sautera plus haut et que mes mouve­ments seront peut‐être meilleurs que ceux des autres filles avec les glis­sades et les chan­ge­ments de direc­tion. Mais sur dur, j’ai l’im­pres­sion d’être aussi une bonne joueuse. C’était la même chose avec Rafa. Tout le monde parlait de la terre battue, mais il est le plus grand joueur de tous les temps sur toutes les surfaces. Il a égale­ment remporté deux fois Wimbledon. Tous les joueurs ne peuvent pas obtenir de tels résul­tats sur une seule surface. C’est quelque chose sur lequel les gens se concentrent, et j’en parle aussi, parce que la terre battue est l’en­droit où je m’amuse le plus, mais j’aime aussi les courts en dur. J’ai l’im­pres­sion d’avoir mes armes et de pouvoir les utiliser. Je veux être une joueuse sur toutes les surfaces, c’est certain. »