Presque deux ans après le début du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, la ques­tion autour de la présence des joueurs russes et biélo­russes sur le circuit n’est presque plus d’actualité.

Mais certains comme le Polonais Tomasz Wiktorowski, coach de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, estiment que ces athlètes auraient dû être inter­dits de concourir et ce dès le début de la guerre.

« Les matchs contre Sabalenka et les joueurs russes et biélo­russes ont‐ils un contexte diffé­rent des autres matchs ? Non, du moins de mon point de vue. Une atmo­sphère tendue se vend toujours bien. De même, les riva­lités entre Borg et McEnroe, Sampras et Agassi ou Nadal et Federer se sont construites sur le contraste. Y avait‐il de la poli­tique derrière ces riva­lités ? C’est vrai, et la WTA a commis une erreur en permet­tant aux Russes et aux Biélorusses de jouer. Mais il ne sert désor­mais à rien de revenir sur cette ques­tion. Une déci­sion diffi­cile aurait dû être prise dès le début. »