Si Nick Kyrgios n’a foulé les courts qu’à une seule reprise en 2023, l’Australien reste malgré tout très présent médiatiquement.

L’Australien, lors d’une récente inter­view avec Piers Morgan, a expliqué pour­quoi Novak Djokovic était non seule­ment le meilleur joueur de tennis de tous les temps mais égale­ment l’un des plus grands athlètes de l’histoire.

« Je pense que Novak est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Il a 24 tour­nois du Grand Chelem et je pense qu’il en a quelques autres en lui aussi, c’est fou. Je ne pense pas qu’il reçoive suffi­sam­ment le crédit qu’il mérite. Il est sur le circuit depuis presque 20 ans. De plus, C’est l’un des seuls sports au monde où l’on ne sait pas combien de temps va durer le match, il peut durer une heure et demie, quatre heures, les plans changent. Il faut être capable de s’adapter. Voici pour­quoi Novak est selon moi l’un des plus grands athlètes de l’his­toire, ce n’est pas comme le foot­ball où l’on joue pendant 90 minutes. »