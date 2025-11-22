Officiellement en vacances suite à son forfait pour les phases finales de la Coupe Davis, Carlos Alcaraz peut désormais se projeter sur la saison prochaine pour laquelle il a déjà un objectif en tête.
En attendant, le numéro 1 mondial s’est livré à une série de questions‐réponses un peu décalée où il devait à chaque fois désigner au moins un joueur du circuit. Et à la question, « avec quel joueur partirais‐tu en vacances ? », Carlitos a désigné Ben Shelton, avec qui il semble entretenir de très bons rapports.
Carlos Alcaraz para a BBTenis— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) November 21, 2025
⁉️ Convidar para jantar ?
“Eu diria, Ben Salton.”
⁉️A quem você confiaria seu carro para estacionar ?
“Eu diria, Jannik Sinner.”
⁉️A quem você pediria conselhos românticos ?
“Eu diria Alex De Minaur, acho que ele seria bom.”
⁉️Quem você pediria… pic.twitter.com/BT1t3Gj5zx
À noter que l’Espagnol a choisi Jannik Sinner pour garer sa voiture…
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 15:13