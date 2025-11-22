AccueilInsoliteAlcaraz désigne le joueur avec qui il partirait en vacances, et ce...
Alcaraz désigne le joueur avec qui il parti­rait en vacances, et ce n’est pas Sinner…

Thomas S
Par Thomas S

-

1908

Officiellement en vacances suite à son forfait pour les phases finales de la Coupe Davis, Carlos Alcaraz peut désor­mais se projeter sur la saison prochaine pour laquelle il a déjà un objectif en tête.

En atten­dant, le numéro 1 mondial s’est livré à une série de questions‐réponses un peu décalée où il devait à chaque fois dési­gner au moins un joueur du circuit. Et à la ques­tion, « avec quel joueur partirais‐tu en vacances ? », Carlitos a désigné Ben Shelton, avec qui il semble entre­tenir de très bons rapports. 

À noter que l’Espagnol a choisi Jannik Sinner pour garer sa voiture…

Publié le samedi 22 novembre 2025 à 15:13

