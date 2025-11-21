Déjà vainqueur de six titres du Grand Chelem (deux Roland‐Garros, deux Wimbledon et deux US Open), Carlos Alcaraz aimerait bien ouvrir son compteur à l’Open d’Australie. Un tournoi qui ne lui réussit pas jusqu’à présent (deux fois quart de finaliste).
Récemment invité d’une émission sur Tennis Channel, l’Espagnol a réitéré son envie de briller à Melbourne malgré le défi que cela représente de performer dès les premières semaines de l’année.
« C’est un très bon objectif pour moi de gagner à Melbourne, car je veux gagner tous les Grand Chelem. Ce ne sera pas facile, car le tournoi se joue en début de saison et on arrive sans rythme de compétition. »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 15:07