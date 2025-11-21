AccueilATPCarlos Alcaraz, sur son grand objectif pour 2026 : "Ce ne sera...
Carlos Alcaraz, sur son grand objectif pour 2026 : « Ce ne sera pas facile »

Déjà vain­queur de six titres du Grand Chelem (deux Roland‐Garros, deux Wimbledon et deux US Open), Carlos Alcaraz aime­rait bien ouvrir son comp­teur à l’Open d’Australie. Un tournoi qui ne lui réussit pas jusqu’à présent (deux fois quart de finaliste). 

Récemment invité d’une émis­sion sur Tennis Channel, l’Espagnol a réitéré son envie de briller à Melbourne malgré le défi que cela repré­sente de performer dès les premières semaines de l’année. 

« C’est un très bon objectif pour moi de gagner à Melbourne, car je veux gagner tous les Grand Chelem. Ce ne sera pas facile, car le tournoi se joue en début de saison et on arrive sans rythme de compétition. »

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 15:07

