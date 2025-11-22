Deux jours après sa défaite face à Jakub Mensik, Pablo Carreno Busta a de nouveau été choisi par son capi­taine, David Ferrer, pour débuter les demi‐finales de la Coupe Davis face à l’Allemagne.

Un choix payant puisque l’ac­tuel 89e mondial s’est imposé en deux sets après notam­ment un jeu décisif renver­sant dans lequel il était mené 6 points à 1 : 6–4, 7–6(6). Interrogé sur le court après ce premier point apporté à son pays, Pablo n’a pas caché son stress.

« Ce point était très impor­tant. Même si je voulais me libérer de la pres­sion, c’était impor­tant. Ils ont un très bon numéro un (Zverev). Même si Jaume (Munar) joue son meilleur tennis, cela va être très compliqué. Nous croyons en lui, mais ça va être diffi­cile. J’étais très nerveux au début, mes jambes trem­blaient quand je servais. Je me suis bien remis du break et à partir de là, j’ai commencé à m’améliorer. »