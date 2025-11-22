Deux jours après sa défaite face à Jakub Mensik, Pablo Carreno Busta a de nouveau été choisi par son capitaine, David Ferrer, pour débuter les demi‐finales de la Coupe Davis face à l’Allemagne.
Un choix payant puisque l’actuel 89e mondial s’est imposé en deux sets après notamment un jeu décisif renversant dans lequel il était mené 6 points à 1 : 6–4, 7–6(6). Interrogé sur le court après ce premier point apporté à son pays, Pablo n’a pas caché son stress.
« Ce point était très important. Même si je voulais me libérer de la pression, c’était important. Ils ont un très bon numéro un (Zverev). Même si Jaume (Munar) joue son meilleur tennis, cela va être très compliqué. Nous croyons en lui, mais ça va être difficile. J’étais très nerveux au début, mes jambes tremblaient quand je servais. Je me suis bien remis du break et à partir de là, j’ai commencé à m’améliorer. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 14:46