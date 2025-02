Rick Macci, entraî­neur de renom, qui a eu sous sa direc­tion Serena et Venus Williams ou encore Andy Roddick, est tota­le­ment fan de Carlos Alcaraz. Sur son compte X, il vante les mérites de l’Espagnol et de son jeu, esti­mant qu’il réus­sira à remporter plus de 20 Grands Chelems.

« Carlos est le joueur le plus doué du circuit. Il a tous les coups. Il court comme un cerf et n’a peur de rien. Lorsqu’il se concen­trera un peu plus et rentrera plus de retours, plus de 20 tour­nois du Grand Chelem vien­dront à lui. »

Carlos is the most gifted player on tour. He has all the shots. He runs like a deer and has no fear. When he locks in a little more and puts more returns back in Play Double Figure Grand Slams will come his Way. @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) February 4, 2025

« Le jeu du magi­cien espa­gnol est plus aven­tu­reux que celui de n’im­porte qui. Son jeu comporte plus de risques et de récom­penses. Il est à la fois un créa­teur de coups intré­pides et un artiste. Vous verrez proba­ble­ment plus de fautes directes et de coups gagnants que de la part de Jannik Sinner. »

The Spanish Magicians game is more adven­tu­rous than anybody. His game has more risk and reward. He is a fear­less shot maker and artist wrapped into one. You will most likely see more unforced errors and Winners than from Sinners. @carlosalcaraz @janniksin — Rick Macci (@RickMacci) February 5, 2025

L’Américain n’a aucun doute, il faut simple­ment être patient !