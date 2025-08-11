Carlos Alcaraz a déjà fait savoir plusieurs fois par le passé que le temps hors des courts de tennis avait une grande impor­tance pour lui.

Sorti victo­rieux de Damir Dzmuhur avec diffi­culté pour son entrée en lice à Cincinnati, l’Espagnol a pu faire part de ses réflexions sur son retour à la compé­ti­tion, et l’im­por­tance que les dernières semaines de repos ont eu au niveau de son bien‐être.

« J’adore avoir du temps pour moi. Honnêtement, je dis toujours que c’est pour ça qu’on travaille : oui, j’adore jouer au tennis et aller sur le court, mais parfois, ça dure trop long­temps, alors j’ai besoin de passer du temps avec ma famille, à la maison, à ne rien faire. Pour moi, c’est néces­saire pour revenir motivé et affamé. J’ai vécu des jour­nées fantas­tiques. Après Roland‐Garros, je suis allé à Ibiza et je suis revenu plus fort pour la saison sur gazon. Après Wimbledon, j’ai pris une semaine de repos complet, je suis allé dans le sud de l’Espagne, puis je suis resté chez moi pendant deux semaines. Avoir trois semaines pour moi en milieu de saison, pour me reposer… Parfois, je me deman­dais : ‘Qu’est‐ce que je dois faire ?’ C’est une chose à laquelle on ne s’ha­bitue pas. » a expliqué Alcaraz au micro de Tennis Channel.