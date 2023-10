Clay Magazine nous offre un vrai docu­ment avec cet entre­tien avec Alejandro Ciriza qui vient de sortir un livre sur Rafael Nadal.

Comme les ques­tions de Clay sont perti­nentes, les réponses le sont aussi et l’on apprend plein de choses sur Rafa et son avenir.

“Es la gran pregunta del deporte de cara a 2024 : ¿volverá Rafael Nadal ?



"Es la gran pregunta del deporte de cara a 2024 : ¿volverá Rafael Nadal ?

Ciriza es escép­tico. « No pondría la manos en el fuego porque fuese a regresar»".

On sent que Alejandro connait bien Rafa notam­ment sur l’as­pect mental et sur la façon dont fonc­tionne l’Espagnol dans sa vie quotidienne.

Du coup, sa remarque concer­nant sa surprise suite aux décla­ra­tions récentes de Nadal au sujet de Djokovic est encore plus pertinente.

« Nadal est un compé­ti­teur absolu. Je ne sais pas s’il a plus d’am­bi­tion que Djokovic, qui a dit qu’il voulait tout gagner. Je ne pense pas que la vie de Nadal chan­gera beau­coup en termes de bonheur s’il gagne 22, 27 ou 30 tour­nois majeurs, mais le connais­sant et connais­sant son esprit de compé­ti­tion, je suis sûr qu’il aime­rait être le plus grand vain­queur et le joueur de tennis le plus titré de tous les temps. J’ai été surpris par le ton et la façon dont il a abordé le sujet »