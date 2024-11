Consultant pour Eurosport, Alex Corretja est longue­ment revenu sur la nouvelle colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray.

Très surpris dans un premier temps, l’an­cien joueur espa­gnol a expliqué pour­quoi cette asso­cia­tion avait fina­le­ment du sens.

« J’étais complè­te­ment sous le choc. J’ai dû réaliser pendant, disons, 10 secondes, 15 secondes et tout de suite j’ai pensé : ‘Quel geste intel­li­gent de la part de Novak et d’Andy, en même temps’. J’ai le senti­ment que Novak a besoin de grandes et énormes moti­va­tions, et il veut amener quel­qu’un de spécial, quel­qu’un qui comprend très bien le jeu, qu’il a joué pendant les 15–20 dernières années sur le circuit, et il vient de prendre sa retraite. Une fois que vous prenez votre retraite et que vous vous éloi­gnez pendant une longue période, il est de plus en plus diffi­cile de revenir. Andy a toujours vu les choses très clai­re­ment, lorsque vous vous asseyez avec lui. Il sait exac­te­ment comment il veut s’en­traîner pour les tour­nois. Il veut aussi jouer comme il veut pendant les matches. Je pense donc qu’il s’agit d’une combi­naison explo­sive, mais qui pour­rait très bien fonctionner. »