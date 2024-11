Invité à réagir au deuxième sacre d’af­filée de l’Italie en Coupe Davis et à la saison 2024 excep­tion­nelle de Jannik Sinner, la légende du tennis italien, Nicola Pietrangeli, n’a pas pu s’empêcher d’évo­quer une nouvelle fois son fameux record imbattable.

« Les clas­se­ments se font en fin de carrière. Il faudra à Sinner et aux autres trois ou quatre vies pour battre tous mes records. D’autant plus que j’en ai un qui est imbat­table, c’est celui des 164 matches joués en Coupe Davis. Cela dit, pour battre tous mes records, il est sur la bonne voie. Pour l’amour du ciel, il n’a que 23 ans. Sauf pour le nombre de matches joués, quand même. On ne peut pas toucher à ça. »