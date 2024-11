Retraitée depuis septembre 2022, Serena Williams n’est pas du genre à rester sans rien faire.

Récemment inter­viewée par People Magazine, l’an­cienne joueuse améri­caine a révélé qu’une pratique quoti­dienne du sport lui manquait et qu’elle avait bientôt l’in­ten­tion de s’es­sayer au semi‐marathon.

« Je suis devenue obsédée, plus obsédée par le régime et l’exer­cice après ma carrière que lorsque je jouais au tennis. Je savais que j’al­lais brûler 20 000 calo­ries par jour, et main­te­nant je me dis : ‘Oh mon Dieu, je ne sais pas combien de calo­ries je vais pouvoir brûler !’ Regardez‐moi. J’essaie de faire de l’exer­cice. Je veux essayer de faire un semi‐marathon. C’est mon nouvel objectif. Je dois donc faire quelque chose de compé­titif. Le tennis me manque énormément. »