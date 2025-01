La bonne humeur était vrai­ment au rendez‐vous ce jeudi sur la Rod Laver Arena.

Alors que Novak Djokovic et Alexander Zverev dispu­taient un match exhi­bi­tion en un set (remporté par le Serbe), les deux hommes ont eu un échange hila­rant pendant la rencontre suite à un coup droit gagnant surpuis­sant de l’Allemand.

« C’est le gars qui a gagné 24 GC qui me dit ça » 😂



L’échange génial entre Djokovic et Zverev lors d’une exhi­bi­tion à Melbourne avant l’Open d’Australie (à suivre sur Eurosport) #HomeOfTennis pic.twitter.com/iG4YxaFEzk — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 9, 2025

Djokovic : « C’est injuste ! Cela ne te suffit pas d’en­voyer des services à 250 km/h. Maintenant, il faut que tu envoies des coups droits gagnants.

Zverev : Et pour­tant, je n’ai toujours rien gagné. C’est le gars qui a gagné 24 Grands Chelems qui me dit ça ! Et une médaille d’or ! »