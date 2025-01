S’exprimant dans les colonnes de Times of India à propos de l’édi­tion 2025 de l’Open d’Australie dont le tirage au sort a été effectué ce jeudi, l’an­cien numéro 1 mondial en double et 19e en simple, Todd Woodbridge, a estimé que c’était peut‐être la bonne année pour Carlos Alcaraz, qui n’a jamais fait mieux qu’un quart de finale à Melbourne.

« C’est sa meilleure chance jusqu’à présent. Il n’est pas venu en Australie après avoir remporté l’US Open 2022, il était blessé. Puis l’année dernière, il n’avait pas son entraî­neur Juan Carlos Ferrero, et il semblait peu sûr de lui sur le plan tactique et n’a pas joué à son meilleur niveau. Cette fois, il a fait une bonne pré‐saison. Alcaraz est telle­ment dange­reux. C’est le joueur le plus agréable à regarder jouer depuis Federer. Il a le flair et la finesse de Roger, la forme physique et le mouve­ment de Novak (Djokovic), et puis la déter­mi­na­tion espa­gnole de Rafa (Nadal). Il est proba­ble­ment mon choix pour l’Open d’Australie, compte tenu du temps qu’il a eu pour se préparer. Ce serait un exploit s’il parve­nait à remporter l’Open d’Australie et à remporter les quatre Grands Chelems à un si jeune âge. »