Alors qu’il s’ap­prête à disputer sa 20e édition de l’Open d’Australie sur lequel il vise un 11e titre en carrière, Novak Djokovic a donné une longue inter­view au maga­zine GQ où il est notam­ment revenu sur les condi­tions de sa déten­tion à Melbourne en janvier 2022.

Selon lui, sa nour­ri­ture aurait été empoi­sonnée avec des métaux lourds dans l’hôtel où il était retenu avant son expul­sion du terri­toire. Extraits.

De retour chez lui, il raconte : « J’avais des problèmes de santé. Et je me suis rendu compte que dans cet hôtel à Melbourne, on m’avait donné de la nour­ri­ture qui m’avait empoisonné. »

Attends, qu’est‐ce que vous voulez dire ?

« Eh bien, dit‐il, j’ai fait quelques décou­vertes à mon retour en Serbie. Je n’en ai jamais parlé publi­que­ment à personne, mais j’ai décou­vert que j’avais un niveau très élevé de métaux lourds. Des métaux lourds. J’avais du plomb, des niveaux très élevés de plomb et de mercure. »

Vous dites que c’est peut‐être à cause de la nour­ri­ture ou de quelque chose comme ça ?

Il hausse les épaules et lève les sour­cils. « C’est la seule solution. »

(Contacté pour un commen­taire, un porte‐parole du minis­tère austra­lien de l’Intérieur a déclaré : « Pour des raisons de confi­den­tia­lité, le minis­tère ne peut pas commenter les cas individuels. »)

Vous vous sentiez donc très malade à votre retour en Europe.

« Oui, j’étais très malade. C’était comme une grippe, juste une simple grippe. Mais quelques jours plus tard, une simple grippe m’a telle­ment affaibli », dit‐il, qu’il a été soigné par une équipe médi­cale d’urgence à domi­cile. « J’ai eu cela plusieurs fois et j’ai ensuite dû faire des tests toxicologiques. »