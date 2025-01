Après avoir lancé avec humour qu’il avait accepté d’être l’en­traî­neur de Novak Djokovic afin de « saboter ses chances de gagner un nouveau titre à l’Open d’Australie », Andy Murray a retrouvé son sérieux lors d’un échange avec plusieurs jour­na­listes à Melbourne.

Et lors­qu’on lui a demandé s’il était prêt à encaisser les coups de sang du Serbe quand les choses ne tournent pas dans son sens sur le court, le Britannique, qui n’a jamais ménagé ses proches et sa box au cours de sa carrière, entend bien se montrer compréhensif.

« Bien sûr que j’y ai pensé. Je pense que je suis l’une des personnes qui, je l’es­père, comprendra ce côté des choses. Je sais que ce n’est pas facile sur le terrain, que c’est stres­sant, et que parfois il voudra se défouler sur son équipe et sa box. À condi­tion qu’il donne le meilleur de lui‐même et qu’il fasse de son mieux, je suis tout à fait d’ac­cord pour qu’il s’ex­prime comme il le souhaite. »