Depuis qu’il a créé son podcast, Andy Roddick parle beau­coup. Dernièrement, il est revenu sur sa carrière et sur l’un de ses plus grands rivaux avec qui le courant n’est pas toujours très bien passé. Et on ne sait pas si Lleyton Hewitt va apprécier.

« Tout va bien main­te­nant… Je pense que le respect mutuel finit par l’emporter. Mais nous avons eu beau­coup de moments diffi­ciles, quel­qu’un qui est proba­ble­ment le meilleur compé­ti­teur que j’ai jamais affronté. Il n’a jamais eu, dans sa vie profes­sion­nelle, le meilleur coup sur le court, que ce soit en termes de rythme, de vitesse ou d’ef­fets, et pour­tant il est devenu numéro 1 et a gagné deux Grands Chelems, c’est Lleyton Hewitt. »