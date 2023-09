Après avoir déclaré qu’un seul sportif pouvait fina­le­ment riva­liser avec le palmarès de Novak Djokovic, Greg Rusedski, lors de son passage sur le podcast Inside‐In de Tennis Channel, a estimé que le joueur serbe récol­tait enfin les fruits de ses nombreux efforts.

« Je pense qu’il est le plus profes­sionnel. Même si nous avons entendu Rafa en parler où il disait : ‘écoutez, j’ai eu telle­ment de bles­sures tout au long de ma carrière, Novak a toujours été en bonne santé, c’est le gars qui s’en est toujours sorti physi­que­ment’ et c’est en soi une compé­tence. Les gens ne regardent pas la récu­pé­ra­tion, la santé, la régu­la­rité, toutes ces choses. Avoir cette moti­va­tion et ce dyna­misme à 36 ans est incroyable. Je veux dire, j’étais en état de mort céré­brale à l’âge de 36 ans, je jouais juste du tennis social sur le circuit senior. Donc, pour lui, faire cela à ce niveau élevé et rester le meilleur joueur de la planète est excep­tionnel. Profitons‐en car c’est une chose très rare à voir dans le sport. Et je pense qu’il obtient enfin tout le crédit qu’il mérite parce qu’il a toujours été dans l’ombre de Federer et Nadal avec l’amour et l’ad­mi­ra­tion. Maintenant, il est vrai­ment ce qu’il mérite par rapport à ce qu’il accomplit. »