Il n’y aura eu aucun suspens lors de la sixième édition de la Laver Cup à Vancouver, au Canada.

La Team World conserve son titre grâce à une victoire large (13 à 2 !) contre la Team Europe. En battant Hubert Hurkacz en simple puis la paire Hurkacz‐Rublev en double avec Ben Shelton, Frances Tiafoe a validé le succès de son équipe.

Two in a row for Team World, Laver Cup 2023 Champions. 🏆

Forcément satis­fait, le capi­taine de la Team World, John McEnroe, a genti­ment chambré ses adversaires.

« C’était incroyable de leur botter le cul, bébé ! Ils ont botté les nôtres à de nombreuses reprises. Nous nous sommes battus jusqu’au bout lorsque nous avons gagné l’édi­tion 2022, et nous sommes arrivés cette année avec un grand esprit d’équipe, une bonne combi­naison de jeunesse et d’ex­pé­rience. Je l’ai senti dès le début, et nous nous sommes montrés à la hauteur. Je pense que tous les gars ont bien joué. »

John McEnroe after Team World wins Laver Cup :



"It felt unbe­lie­vable to kick their ass baby. Yeah ! They've kicked ours many times." 😂





La Team Europe reste néan­moins devant avec 4 sacres dans cette compé­ti­tion, contre 2 pour la Team World. La septième édition aura lieu à Berlin en Allemagne.