Placée au bord du court pendant le match de Carlos Alcaraz, qui a disposé de Sebastian Korda ce vendredi soir au 3e tour de Roland‐Garros, Camille Pin, consul­tante pour Amazon Prime, s’est dite impres­sionnée par la pres­ta­tion de l’Espagnol.

« C’était presque grotesque la vitesse de jeu au bord du terrain, c’était d’une beauté… Pour moi, c’est l’un des plus beaux matchs de cette édition. On a retrouvé le Carlos Alcaraz avec son niveau physique, mental et son plaisir sur le court. Et pour moi, c’est grâce à Sebastian Korda qu’il a pu retrouver ses sensa­tions car comme on disait, sur les premiers tours, ça n’a pas été le grand Alcaraz. On n’en parle peu, comme Djokovic, et là, sur ce match, on l’a retrouvé et cela fait bien plaisir car ce gamin est hors normes. »