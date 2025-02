Ancien 10e joueur mondial et actuel consul­tant d’Eurosport, Arnaud Clément s’est exprimé sur la domi­na­tion de Jannik Sinner et l’état actuel du circuit.

« Il y a toujours une curio­sité. Sur cette finale de l’Open d’Australie, la curio­sité, c’était plus Zverev, parce que tu savais ce qui allait se passer du côté de Sinner. Je peux comprendre ce juge­ment, mais on fait une photo main­te­nant, et elle peut être diffé­rente dans six mois. Est‐ce que Sinner va être suspendu ? Est‐ce qu’Alcaraz va se blesser ? Hier, on avait Medvedev qui est marrant. Mais est‐ce que son jeu l’est ? Non. Mais c’est un person­nage. Tu me mets des finales Zverev‐Medvedev, t’en regardes une ou deux, et puis tu sais ce qui va se passer. Il y a juste le vain­queur qui peut changer. »