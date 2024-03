Auteur d’un sacré début de saison (14 victoires pour quatre défaites) et qualifié pour sa deuxième finale de l’année sur l’ATP 500 d’Acapulco, après Rotterdam, Alex De Minaur a béné­ficié de l’abandon de Jack Draper cette nuit (6−3, 2–6, 4–0).

En confé­rence de presse après la rencontre, l’Australien, qui savait que son adver­saire était blessé après la perte du deuxième set, a expliqué comment il était parvenu à gérer cette situation.

« Je pense que c’est le genre de situa­tions qui sont les plus diffi­ciles à contrôler en tant que joueur, parce que vous êtes coincé dans deux esprits. D’un côté, on voit que l’ad­ver­saire est blessé, alors il faut essayer de mettre la balle dans le court et de le faire rater. Ou alors, ce qu’il faut vrai­ment faire, c’est jouer le même style de tennis que celui qui vous a permis d’at­teindre ce stade. Même si j’ai perdu le deuxième set, je savais qu’il était blessé à partir de ce moment‐là. Je me suis dit qu’il fallait augmenter l’in­ten­sité, prendre de l’avance dans le troi­sième set et lui rendre la tâche un peu plus difficile. »