Auteur d’un début de saison en dessous des attentes (battu en quarts de finale à l’Open d’Australie et en demi‐finales à Buenos Aires), Carlos Alcaraz, contraint à l’abandon pour son entrée en lice à Rio, suscite l’in­quié­tude de ses fans et de certains observateurs.

Toujours aussi juste et lucide, Jimmy Connors, lors du dernier épisode de son podcast, Advantage Connors, a donné une expli­ca­tion plus que crédible à la baisse de régime de l’Espagnol.

« Très jeune, Carlos Alcaraz a eu beau­coup de succès mais il a aussi eu quelques bles­sures dont nous sommes conscients. Je pense que la plupart des joueurs ont compris comment jouer face à lui. Il a surpris tout le monde au début avec sa façon de jouer mais peut‐être que main­te­nant c’est un peu plus clair. Il va peut‐être devoir changer un peu et essayer de trouver quelque chose de diffé­rent. Pas de grands chan­ge­ments, juste des petits ajus­te­ments à apporter en cours de route pour contrer un peu ses adver­saires. Il traverse une période un peu diffi­cile, mais on voit qu’il aime le jeu, il travaille dur et pour rester au sommet il devra conti­nuer comme ça. »