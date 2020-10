Le Mosellan a du caractère et surtout il n’a pas peur. Pour parvenir à atteindre la deuxième finale de sa carrière sur le circuit majeur après celle d’Auckland en début d’année, il a du sauver la bagatelle de quatre balles de match.

Plus on apprend à le connaitre, plus Ugo démontre qu’il a des vraies ressources mentales.

Malmené dès le début de son duel face à Evans il a su rester au contact pour finalement l’emporter. « Cela n’a pas été facile, c’est un joueur très difficile à manoeuvrer. Je suis resté concentré et surtout j’y ai toujours cru. Je suis vraiment content de mon niveau de jeu et mentalement je me sens très fort » a déclaré le Mosellan.

Ugo est aussi revenu sur l’incident lié à une balle annoncée faute, incident qui l’a fait sortir de ses gonds : « Au final, cela m’a fait du bien, cette forme d’injustice, cela a tendance à me rebooster ».