Une semaine après Corentin Moutet à Doha, Benoit Paire et Ugo Humbert s’affrontent en finale d’Auckland. Présentation.

Le tennis français ne connaît pas des mauvais débuts en 2020. Si les Bleus n’ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l’ATP Cup, sur le circuit, Corentin Moutet avait montré la voie à Doha en atteignant sa première finale. Une semaine plus tard, le Parisien est imité par Ugo Humbert du côté d’Auckland. Le Messin de 21 ans s’est qualifié pour sa première finale sur le circuit après des succès plus que convaincants sur Denis Shapovalov et John Isner.

Son adversaire en finale sera son compatriote Benoit Paire qui dispute, lui, sa neuvième finale en carrière et tentera de soulever son quatrième titre. Les deux joueurs tricolores se sont affrontés seulement à une reprise pour une victoire de Paire à Winston-Salem en août 2019. Mais fort de ses prestations abouties sur Shapovalov et Isner, Humbert arrive en confiance alors que l’Avignonnais est sur un fil depuis le début de la semaine avec quatre succès obtenus en trois sets.