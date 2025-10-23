Éloigné des terrains suite à sa bles­sure à l’épaule survenue à l’US Open face à Adrian Mannarino, Ben Shelton avait fait son retour il y a deux semaines à Shanghaï, sèche­ment battu par David Goffin.

Engagé cette semaine à Bâle dans, il a retrouvé le chemin de la victoire, dans la douleur, sauvant deux balles de match face au Polonais, Kamil Majchrzak, au terme du tie‐break du troi­sième set.

Après cette victoire, Shelton a expliqué combien il était diffi­cile de reprendre la compé­ti­tion après plusieurs semaines d’absence.

« C’est vrai­ment impor­tant pour moi. Quand on essaie de retrouver son rythme, ça peut être diffi­cile, surtout quand on joue contre des joueurs en pleine forme en fin de saison et qu’on est absent depuis quelques semaines. J’avais l’im­pres­sion d’avoir un peu perdu le rythme, mais j’ai fait un excellent travail de prépa­ra­tion pour ce tournoi afin d’être en forme et prêt à concourir. Même si j’avais perdu, je serais satis­fait de ma façon de me battre et de jouer », a déclaré l’Américain après la rencontre.

Virtuellement qualifié pour le Masters de Turin, Ben veut donc très vite assurer défi­ni­ti­ve­ment sa place dans le Piémont.