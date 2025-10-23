AccueilATPATP - BâleTaylor Fritz, après sa victoire contre Valentin Vacherot : "Il a fait...
ATP - Bâle

Taylor Fritz, après sa victoire contre Valentin Vacherot : « Il a fait plus que me compli­quer la tâche, sa deuxième balle est impressionnante »

Taylor Fritz et Valentin Vacherot se sont livrés une âpre bataille ce mercredi soir, au premier tour de l’ATP 500 de Bâle. 

Des inter­ro­ga­tions exis­taient autour du niveau de Valentin et de sa capa­cité à rebondir après son titre histo­rique sur le Masters 1000 de Shanghai. Et malgré sa défaite au terme d’un troi­sième set très intense, il semble que Vacherot ait impres­sionné l’Américain.

« Il a un très bon premier service, je n’arrivais pas à le retourner aussi bien que je le voulais. Je me suis donc beau­coup appuyé sur ses secondes balles, mais il m’a vrai­ment compliqué la tâche. Son deuxième service est impres­sion­nant. Il a très bien joué, défendu simple­ment mais effi­ca­ce­ment, sans faire beau­coup de fautes. Il m’a fait énor­mé­ment travailler sur de nombreux points. »

Cap désor­mais sur le Rolex Paris Masters pour le Monégasque, qui a béné­ficié d’une wild card pour le grand tableau. 

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 11:20

