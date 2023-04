Battu par son compa­triote Lajovic, Novak Djokovic a livré une copie assez déce­vante. Le numéro 1 mondial le sait, et lors de sa confé­rence de presse, il n’a pas vrai­ment cher­cher des excuses.

« La défaite est due à une combi­naison de plusieurs facteurs. Il a très bien joué, il a été très solide, et j’ai été un peu en dessous des attentes. Je ne peux pas faire ça à ce niveau, je me sentais lent, je me sentais léthar­gique, je n’avais pas le rythme. Sur certaines phases, j’ai bien joué, mais en général, j’étais en dessous de mon niveau » a expliqué le Serbe qui n’a plus que deux tour­nois norma­le­ment avant Roland‐Garros pour atteindre un niveau qui lui permettra d’être un préten­dant au titre du côté de la porte d’Auteuil.