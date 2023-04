Les semaines passent et se ressemblent pour Benoît Paire.

Déjà battu au dernier tour des quali­fi­ca­tion sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo (alors qu’il menait 6–2, 5–1), le Tricolore a réci­divé ce dimanche en s’in­cli­nant face au Russe Pavel Kotov sur l’ATP 500 de Barcelone : 2–6, 6–2, 3–6, après 1h55 de jeu.

Une nouvelle défaite diffi­cile à avaler pour le 163e mondial qui n’a plus enchaîné deux succès de rang depuis les quali­fi­ca­tions du Masters 1000 d’Indian Wells.

NEXT — paire benoit (@benoitpaire) April 16, 2023

À l’issue de cette nouvelle défaite, Benoît a publié un message on ne peut plus clair sur son compte Twitter : « Next ». Une façon de dire qu’il entend bien passer rapi­de­ment à autre chose.