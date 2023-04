Absent du Masters 1000 de Monte‐Carlo afin de soigner quelques douleurs, Carlos Alcaraz a parfai­te­ment géré son retour contre Nuno Borges (79e mondial) en 16es de finale de l’ATP 500 de Barcelone. Il a ensuite fait une décla­ra­tion inté­res­sante sur son style de jeu très énergivore.

« Chaque fois que je vais sur le court, je ne pense pas à mettre le frein à main, c’est mon style de jeu. Il se peut que je m’épuise plus ou moins, mais je connais mon corps et mes capa­cités physiques. Je récu­père bien. C’est juste qu’il y a des douleurs qu’il faut contrôler, la saison est très longue et les exigences pour un joueur de tennis sont à leur maximum. Il faut être clair sur le calen­drier et les tour­nois, mais il n’y a pas de frein à main, il faut jouer au maximum de ses capa­cités », a insisté le numéro 2 mondial, qui affron­tera son compa­triote Roberto Bautista Agut en huitièmes de finale.