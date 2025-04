Tout juste 10e joueur mondial après sa défaite face à Popyrin en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo sur lequel il était fina­liste en titre, Casper Ruud vient cette fois d’acter défi­ni­ti­ve­ment sa sortie parmi les 10 meilleurs joueurs du monde.

Sèchement battu par un impres­sion­nant Holger Rune (6−4, 6–2, en 1h30), ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone, le Norvégien, tenant du tire en Catalogne, perd donc 410 points et se retrouve virtuel­le­ment 15e mondial.

A fine, fine perfor­mance 👏@holgerrune2003 takes out defen­ding cham­pion Ruud 6–4 6–2 in Barcelona for his third conse­cu­tive top 10 win !#BCNOpenBS pic.twitter.com/YB20aDQhmo — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2025

Et la chute au clas­se­ment n’est peut‐être pas terminée pour Casper, qui va encore devoir défendre pas moins de 1050 points entre Genève (tenant du titre) et Roland‐Garros (demi‐finaliste). Autant dire que ses résul­tats sur les Masters 1000 de Madrid et Rome, où il n’avait pas brillé en 2024, seront scrutés de près.