De passage en confé­rence de presse à Barcelone moins de deux jours après son doublé sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas, fina­liste en titre et seule­ment battu par un grand Rafael Nadal en 2021, estime que l’ab­sence de ce dernier ne rend pas le tournoi moins attractif. Extraits.

« Je me sens bien, je suis ravi d’être sur ce tournoi. Je suis content de mon tennis et des grands rivaux qu’il y a ici même si ce Rafael Nadal n’est pas présent. Ce n’est pas parce qu’il n’est pas là que ce n’est pas un grand tournoi. Je n’ai pas la pres­sion de gagner cette année. Je pense qu’il y a des joueurs, moi y compris, qui peuvent gagner le tournoi car nous nous adap­tons bien à cette surface. Je ne pense pas que le passage de Monaco à Barcelone va m’af­fecter. Je pense que passer des courts rapides aux courts lents est beau­coup plus diffi­cile. Ce matin, je me suis déjà entraîné pour que cela me touche le moins que possible. »