Logiquement battu pour son grand retour sur les courts il y a deux semaines sur le Challenger de Marbella, Dominic Thiem faisait cette fois sa première appa­ri­tion sur le circuit prin­cipal depuis sa grave bles­sure au poignet inter­venue lors du tournoi de Majorque en juin 2021.

Opposé à l’Australien John Millman, pour­tant pas réputé pour ses apti­tudes sur ocre, l’Autrichien s’est incliné en trois manches et ce après 2h35 de jeu : 3–6, 6–3, 6–4.

Physiquement dans le coup, le lauréat de l’US Open 2020 a connu quelques très bons passages, notam­ment en revers, avant de subir de gros moments d’ab­sence marqués par de nombreuses fautes directes.

S’il se rapproche de plus en plus d’un niveau de jeu inté­res­sant, l’actuel 54e joueur mondial va devoir gagner en régu­la­rité et sa parti­ci­pa­tion au tournoi d’Estoril la semaine prochaine va dans ce sens.