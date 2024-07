Le hasard fait souvent bien les choses. Cela a été le cas à Bastad où Léo Borg aura la chance ou le privi­lège d’af­fronter Rafael Nadal dès le premier tour. Une affiche plus qu’o­ri­gi­nale même si le fils de Bjorn ne pointe qu’à la 467e place mondiale.

Répondant à nos confrères de l’ATP, le Suédois se dit prêt à relever le défi.

« C’était fou parce que nous regar­dions le tirage au sort et mon nom est apparu contre Rafa. Je suis très enthou­siaste et ce sera un grand match. Il est mon idole depuis que je suis tout jeune, donc ce sera un moment très spécial dans ma carrière. J’ai hâte d’y être et je suis très, très excité. »