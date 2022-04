Andrey Rublev ne veut pas se mettre de pres­sion avant la finale à Belgrade contre Novak Djokovic. Il faut dire qu’il n’en a pas besoin au vu du contexte actuel autour de lui depuis ses décla­ra­tions sur la déci­sion de Wimbledon. Pour le Russe, le numéro 1 mondial a plus à perdre devant son public dans sa ville natale.

« Ça va être amusant. Demain (dimanche), je n’ai rien à perdre, je peux y aller et en profiter. Il jouera à domi­cile, ce sera son moment, donc le mieux que je puisse faire est de me battre et d’es­sayer de faire de mon mieux », a déclaré le 8e mondial après sa victoire auto­ri­taire sur Fabio Fognini en demies.