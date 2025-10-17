Giovanni Mpetshi Perricard peut être soulagé.

Toujours battu par Lorenzo Musetti après quatre confron­ta­tions, le Français a brisé la spirale néga­tive ce vendredi, en quarts de finale de l’ATP 250 de Bruxelles.

Vainqueur 6–4, 7–6(8), après 1h25 de jeu, le Français a notam­ment béné­ficié d’un petit craquage de l’Italien, qui a commis deux doubles fautes d’af­filée, à 8 points à 7 en sa faveur dans le jeu décisif, alors qu’il semblait avoir fait le plus dur en sauvant une balle de match sur le service de Giovanni, à 6 points à 5.

Big win 📈@MpetshiG defeats Musetti on his 5th attempt to make the semi‐finals in Brussels ! 💪#BNPPFEuropeanOpen pic.twitter.com/kvEHkpO8OE — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2025

Qualifiée pour les demi‐finales en Belgique à quelques jours de défendre son titre sur l’ATP 500 de Bâle, Giovanni Mpetshi Perricard affron­tera Jiri Lehecka pour une première place en finale sur le circuit prin­cipal en 2025.