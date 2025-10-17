AccueilATPATP - BruxellesLe trou d'air fatal de Musetti face à Mpetshi Perricard, qualifié en...
ATP - Bruxelles

Le trou d’air fatal de Musetti face à Mpetshi Perricard, qualifié en demi‐finales

Thomas S
Par Thomas S

-

206

Giovanni Mpetshi Perricard peut être soulagé.

Toujours battu par Lorenzo Musetti après quatre confron­ta­tions, le Français a brisé la spirale néga­tive ce vendredi, en quarts de finale de l’ATP 250 de Bruxelles. 

Vainqueur 6–4, 7–6(8), après 1h25 de jeu, le Français a notam­ment béné­ficié d’un petit craquage de l’Italien, qui a commis deux doubles fautes d’af­filée, à 8 points à 7 en sa faveur dans le jeu décisif, alors qu’il semblait avoir fait le plus dur en sauvant une balle de match sur le service de Giovanni, à 6 points à 5. 

Qualifiée pour les demi‐finales en Belgique à quelques jours de défendre son titre sur l’ATP 500 de Bâle, Giovanni Mpetshi Perricard affron­tera Jiri Lehecka pour une première place en finale sur le circuit prin­cipal en 2025. 

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 18:33

We Love Tennis
