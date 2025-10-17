Giovanni Mpetshi Perricard peut être soulagé.
Toujours battu par Lorenzo Musetti après quatre confrontations, le Français a brisé la spirale négative ce vendredi, en quarts de finale de l’ATP 250 de Bruxelles.
Vainqueur 6–4, 7–6(8), après 1h25 de jeu, le Français a notamment bénéficié d’un petit craquage de l’Italien, qui a commis deux doubles fautes d’affilée, à 8 points à 7 en sa faveur dans le jeu décisif, alors qu’il semblait avoir fait le plus dur en sauvant une balle de match sur le service de Giovanni, à 6 points à 5.
Big win 📈@MpetshiG defeats Musetti on his 5th attempt to make the semi‐finals in Brussels ! 💪#BNPPFEuropeanOpen pic.twitter.com/kvEHkpO8OE— Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2025
Qualifiée pour les demi‐finales en Belgique à quelques jours de défendre son titre sur l’ATP 500 de Bâle, Giovanni Mpetshi Perricard affrontera Jiri Lehecka pour une première place en finale sur le circuit principal en 2025.
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 18:33